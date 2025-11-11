Optimisme per la fi del tancament del govern EUA

Elena Ramos
Publicat per
Elena Ramos

Creat:

Actualitzat:

Els mercats globals van iniciar la setmana amb una clara recuperació després de les caigudes de la setmana passada. L’Euro Stoxx 50 va tancar amb una pujada de l’1,71%, situant-se en els 5.661 punts, mentre que l’índex italià FTSE MIB va liderar l’avanç amb un increment del 2,25%. La possibilitat d’un retorn a la normalitat institucional als Estats Units va actuar com a catalitzador del sentiment inversor, que havia quedat afeblit pel tancament més llarg de la història del govern nord-americà. Diumenge, el Senat dels Estats Units va aprovar el vot de procediment necessari per avançar cap a un projecte de llei que permetrà reobrir el govern federal després de 40 dies de tancament. La cambra va aconseguir els vots necessaris gràcies al suport de set senadors demòcrates i un independent, que van trencar la disciplina de partit per desbloquejar la situació i ampliar el pressupost fins al 30 de gener. L’acord, que encara ha de superar nous tràmits, permetrà reprendre el pagament a 650.000 funcionaris i finançar diverses agències federals. Els mercats romanen pendents de la votació a la Cambra de Representants i de la signatura final del president, Donald Trump. En l’àmbit macroeconòmic, els inversors estaran atents aquesta setmana a diverses publicacions rellevants a ambdós costats de l’Atlàntic. A Europa, demà es publicarà l’IPC d’Alemanya corresponent a l’octubre, amb una variació prevista del 0,3% mensual, indicador clau per avaluar l’evolució dels preus. Dijous es coneixeran les dades de PIB del Regne Unit, mentre que als Estats Units l’atenció es concentrarà en l’IPC d’octubre i les noves peticions de subsidi d’atur.

