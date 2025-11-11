Optimisme per la fi del tancament del govern EUA
Els mercats globals van iniciar la setmana amb una clara recuperació després de les caigudes de la setmana passada. L’Euro Stoxx 50 va tancar amb una pujada de l’1,71%, situant-se en els 5.661 punts, mentre que l’índex italià FTSE MIB va liderar l’avanç amb un increment del 2,25%. La possibilitat d’un retorn a la normalitat institucional als Estats Units va actuar com a catalitzador del sentiment inversor, que havia quedat afeblit pel tancament més llarg de la història del govern nord-americà. Diumenge, el Senat dels Estats Units va aprovar el vot de procediment necessari per avançar cap a un projecte de llei que permetrà reobrir el govern federal després de 40 dies de tancament. La cambra va aconseguir els vots necessaris gràcies al suport de set senadors demòcrates i un independent, que van trencar la disciplina de partit per desbloquejar la situació i ampliar el pressupost fins al 30 de gener. L’acord, que encara ha de superar nous tràmits, permetrà reprendre el pagament a 650.000 funcionaris i finançar diverses agències federals. Els mercats romanen pendents de la votació a la Cambra de Representants i de la signatura final del president, Donald Trump. En l’àmbit macroeconòmic, els inversors estaran atents aquesta setmana a diverses publicacions rellevants a ambdós costats de l’Atlàntic. A Europa, demà es publicarà l’IPC d’Alemanya corresponent a l’octubre, amb una variació prevista del 0,3% mensual, indicador clau per avaluar l’evolució dels preus. Dijous es coneixeran les dades de PIB del Regne Unit, mentre que als Estats Units l’atenció es concentrarà en l’IPC d’octubre i les noves peticions de subsidi d’atur.