El comerç global mostra símptomes d’esgotament
Les dades macroeconòmiques publicades ahir es van centrar principalment en el comerç internacional. A la Xina, la balança comercial de l’octubre va mostrar un superàvit de 90.070 milions de dòlars, per sota de les previsions de 96.900 milions, davant una caiguda de les exportacions de l’1,1% interanual –la primera en vuit mesos– i un ascens marginal de les importacions de l’1%. D’altra banda, la balança comercial d’Alemanya es va reduir al setembre fins als 15.300 milions d’euros, per sota dels 16.700 milions previstos i dels 16.900 milions del mes anterior, reflectint un menor impuls exportador. Tot i l’augment mensual de les vendes a l’exterior, el superàvit continua disminuint a causa de l’increment de les importacions i l’impacte dels aranzels nord-americans. Cal destacar que als Estats Units no es va publicar l’informe d’ocupació mensual previst ahir a causa del tancament parcial del govern, deixant un buit informatiu en plena expectació per la política monetària nord-americana. Quant a resultats empresarials, a Europa, IAG va centrar l’atenció dels inversors després de presentar uns resultats del tercer trimestre lleugerament per sota de les previsions. Tot i mantenir beneficis sòlids en el conjunt de l’any, la companyia va mostrar símptomes d’estancament en els ingressos i una lleugera reducció en la taxa d’ocupació i en el volum de passatgers, especialment a la ruta de l’Atlàntic nord. El conseller delegat, Luis Gallego, va atribuir la feblesa del trimestre a la desacceleració del mercat nord-americà i a l’impacte de les polítiques comercials.