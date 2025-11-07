El BoE manté els tipus d’interès en el 4%
Les principals novetats econòmiques d’ahir es van produir a Europa. A primera hora, es va publicar que la producció industrial d’Alemanya va augmentar un 1,3% al setembre, una dada inferior al 3% previst però que va compensar parcialment la forta caiguda del mes anterior (-3,7%). El resultat confirma una recuperació fràgil de l’activitat manufacturera, encara afectada per la feblesa de la demanda exterior. D’altra banda, les vendes minoristes de la zona euro van retrocedir un 0,1% mensual, per sota de les expectatives (+0,2%), evidenciant un afebliment de la demanda interna. El Banc d’Anglaterra (BoE) va mantenir els tipus d’interès en el 4,00% després d’una votació molt ajustada (5-4) a favor de la pausa, en la qual per primera vegada es van publicar els vots individuals del comitè de política monetària. El governador Andrew Bailey va justificar la decisió afirmant que cal més evidència que la desacceleració de la inflació sigui sostinguda, tot i reconèixer millores en l’ocupació i cert alentiment econòmic. Megan Greene va advertir sobre els riscos d’una inflació persistent, mentre que la vicegovernadora Sarah Breeden va defensar una reducció de 25 punts bàsics. Aquesta divisió interna reforça les expectatives d’una possible retallada de tipus al desembre, amb una probabilitat estimada del 60% pels mercats. Mentrestant, Google va anunciar que prepara el pla d’inversió més gran a Alemanya fins avui, amb un projecte multimilionari centrat en infraestructura digital i centres de dades a Múnic, Frankfurt i Berlín. La iniciativa busca impulsar la transició energètica.