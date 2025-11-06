Gir positiu als mercats internacionals
A la sessió d’ahir, les borses europees van obrir amb destacades caigudes, seguint l’estela del dia anterior, però finalment el mercat es va girar recuperant part del terreny perdut. L’Euro Stoxx 50 va tancar un 0,49% amunt, acariciant els 5.700 punts, mentre que Wall Street cotitzava majoritàriament en verd en horari de tancament al vell continent. Les dades econòmiques publicades ahir van oferir un panorama amb un biaix optimista tant a Europa com als Estats Units, encara que amb matisos importants. A Alemanya, les comandes de fàbrica van créixer un 1,1% al setembre, superant les previsions del 0,9% i compensant la caiguda del mes anterior. Tot i això, l’anàlisi detallada mostra que la millora no canvia el rerefons de debilitat estructural de la indústria alemanya. Si s’exclouen els encàrrecs de gran volum –molt volàtils i amb escàs impacte productiu immediat–, l’augment real va ser de l’1,9%, després d’una caiguda superior al 3% a l’agost, fet que indica només una recuperació parcial. A la zona euro, el sector serveis va mantenir un ritme d’expansió moderat amb un PMI de 52,5 punts, liderat per Espanya (56,6) i Itàlia (54,0). França va continuar en contracció (48), mentre que Alemanya es va situar en 54,6 punts. Als Estats Units, les dades també van sorprendre positivament. L’informe d’ocupació d’ADP va mostrar la creació de 42.000 llocs de treball al sector privat a l’octubre, després d’una caiguda revisada de 29.000 al setembre, superant àmpliament les expectatives de 32.000. En conjunt, aquestes xifres van reforçar la percepció d’un mercat laboral sòlid.