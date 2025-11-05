Jornada amb presa de beneficis a les borses
Ahir la jornada va estar marcada per una correcció generalitzada a les borses, tant a Europa com a Wall Street. A Europa, l’EuroStoxx 50 cotitzava prop dels màxims, igual que l’S&P 500 als Estats Units, i la cotització va acabar reculant després que els inversors decidissin prendre beneficis. A l’inici del dia van obrir força negatius, però després el sentiment es va anar alleugerint, situant l’Euro Stoxx 50 prop dels 5.650 punts, mentre que l’S&P 500 cotitzava prop dels 6.800 en horari de tancament europeu. Les expectatives que la Reserva Federal fes una nova retallada de tipus al desembre van començar a debilitar-se amb les darreres declaracions de Powell i els dubtes sobre la resiliència de les pròximes dades econòmiques. Malgrat tot, la governadora de la Fed va anunciar que no hi havia decisions preses, sinó que tot es faria en funció de les dades. A més, el sentiment de certa sobrevaloració dins dels mercats, també ha pogut instigar part d’aquesta presa de beneficis. En aquest ambient es va produir una caiguda notable en una de les grans empreses europees. L’operador de telecomunicacions espanyol, Telefónica, va anunciar una reducció del 50% del dividend, fins a 0,15 euros per acció, per al 2026, com a part d’un nou pla estratègic per reduir deute i reforçar inversions en infraestructura i creixement. Aquest moviment va causar una caiguda de doble dígit en l’acció, fet que va pesar amb força dins de l’IBEX, que va començar amb una baixada que es va moderar durant la resta del dia. També destaca que Starbucks va anunciar la creació d’una societat conjunta amb el fons xinès Boyu Capital.