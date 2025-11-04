Dades de l’activitat manufacturera
Ahir es van publicar noves dades d’activitat econòmica a escala mundial, que van mostrar una lleugera millora del sentiment empresarial tant als Estats Units com a Europa. Als Estats Units, el PMI manufacturer es va situar en 52,5 punts, superant les previsions del mercat i confirmant el retorn a la zona expansiva. Aquesta dada reforça la idea que l’activitat industrial nord-americana continua mostrant resistència. No obstant això, aquest dinamisme també podria oferir a la Reserva Federal més arguments per mantenir una política monetària menys acomodatícia, prioritzant l’estabilitat dels preus per davant de l’estímul del creixement econòmic. A Europa, el sector manufacturer va mostrar signes d’estabilització a l’octubre, amb l’índex PMI de la zona euro situant-se en 50 punts, el llindar que separa expansió i contracció. Espanya i Itàlia van liderar les millores, amb registres de 52,1 i 49,9 punts, respectivament, mentre que a França i Alemanya es van mantenir pràcticament sense canvis, en 48,8 i 49,6 punts. Aquestes dades apunten una recuperació moderada de la indústria europea, sostinguda principalment pels països del sud, que continuen mostrant més resistència davant la feblesa del comerç exterior. Les borses europees van tancar amb un to lleugerament positiu. L’índex DAX alemany va avançar un 0,63%, l’Euro Stoxx 50 un 0,30% i el MIB italià un 0,11%, mentre que el CAC 40 francès va retrocedir un 0,14%. Als mercats asiàtics, la jornada va ser positiva, impulsada per la distensió de les relacions entre Washington i Pequín. El Nikkei japonès va repuntar més d’un 2%