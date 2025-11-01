La inflació a la zona euro, dins l’objectiu del BCE
La inflació a la zona euro es va moderar lleugerament a l’octubre, segons les dades preliminars publicades per Eurostat. L’índex general de preus al consum va augmentar un 2,1% interanual, una dècima menys que al setembre i en línia amb el previst pels analistes, situant-se pràcticament dins de l’objectiu del 2% fixat pel Banc Central Europeu. El component subjacent, que exclou energia, aliments, alcohol i tabac, es va mantenir estable en el 2,4%, fet que mostra una desacceleració més limitada de l’esperada.
Segons el desglossament, les principals caigudes es van registrar en els preus dels aliments, alcohol i tabac, que van passar del 3% al 2,5%, i en l’energia, que va retrocedir un 1%. Els béns duradors també van moderar el seu creixement fins al 0,6%, mentre que els serveis van repuntar dues dècimes fins al 3,4% i es mantenen com el segment amb més pressió inflacionista.
La inflació va mostrar divergències entre els principals països de la zona: Espanya va registrar la taxa més elevada (3,2%), mentre que França es va situar en el 0,9%. A Alemanya la inflació va cedir lleugerament fins al 2,3%, i a Itàlia va caure fins a l’1,3%, la qual cosa evidencia una evolució desigual dins del bloc monetari.
A Àsia, el PMI manufacturer de la Xina va retrocedir a l’octubre fins als 49 punts, per sota dels 49,6 del mes anterior i en zona de contracció, mentre que l’índex compost es va situar just en 50 punts, cosa que indica un creixement pràcticament nul.
En l’àmbit empresarial, Apple va superar les expectatives en els resultats del quart trimestre fiscal, amb ingressos de 102.470 milions de dòlars i un benefici net de 27.466 milions, equivalents a 1,85 dòlars per acció.