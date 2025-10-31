El BCE manté els tipus d’interès
En línia amb les previsions del mercat, el consell de govern del Banc Central Europeu va decidir mantenir sense canvis els tipus d’interès de referència, amb la facilitat de dipòsit en el 2,00%. L’entitat va destacar que la inflació es manté “a prop de l’objectiu” i que les perspectives econòmiques no han variat significativament respecte a les del setembre. El BCE va reiterar que les futures decisions es prendran “reunió a reunió” i en funció de l’evolució de les dades. L’autoritat monetària va preveure que el consum intern continuarà sostenint el creixement, impulsat per l’augment de les rendes reals, l’estabilitat del mercat laboral (6,3% d’atur) i la inversió pública en defensa i infraestructures. En matèria de preus, va assenyalar que la inflació subjacent es manté alineada amb l’objectiu del 2%, amb una moderació dels salaris i una millora gradual de la productivitat. Malgrat els riscos persistents, el BCE va valorar que aquests s’han equilibrat lleugerament gràcies a la distensió geopolítica i comercial. Es tracta de la tercera reunió consecutiva sense moviments, consolidant un sòl després del cicle de retallades iniciat el 2024. En l’àmbit macroeconòmic, es van conèixer dades rellevants. L’economia alemanya es va estancar en el tercer trimestre, amb un creixement nul després de la caiguda del 0,3% del trimestre anterior. Tot i evitar la recessió tècnica, les perspectives continuen sent febles. En paral·lel, el PIB de la zona euro va créixer un 0,2% en termes trimestrals i un 1,3% interanual. Per últim, cal esmentar la reunió entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, que va concloure amb un to positiu i amb passos concrets cap a una desescalada comercial.