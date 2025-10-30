Els mercats mantenen el pols
Els mercats europeus van tancar ahir amb un sentiment mixt, condicionats per l’esperada decisió de la Reserva Federal i pels resultats de les grans empreses tecnològiques nord-americanes. A Europa, el comportament va ser de consolidació. L’IBEX 35 va tancar en 16.145,0 punts, assolint nous màxims històrics per tercera sessió consecutiva, impulsat pel bon to del sector financer. Banco Santander va liderar les pujades després de presentar uns beneficis de 10.337 milions d’euros fins al setembre (+11% interanual), mentre que Indra i BBVA també van tenir una jornada positiva. L’Euro Stoxx 50 es va mantenir estable prop dels 5.700 punts, mentre que el DAX alemany i el CAC 40 de França van cedir lleugerament. En canvi, el FTSE 100 britànic va marcar nous màxims, superant els 9.700 punts, impulsat pels bons resultats de GSK, que va revisar a l’alça les previsions de creixement per al 2025. A l’esfera geopolítica, la Reserva Federal va ser la protagonista de la jornada: els mercats descomptaven una baixada de tipus de 25 punts bàsics, situant el tipus de referència en el 4%. Avui, la reunió del dia serà la del Banc Central Europeu, de la qual s’espera que es mantingui el nivell de tipus d’interès. En l’àmbit macroeconòmic, a Espanya el PIB del tercer trimestre va créixer un 0,6% trimestral i un 2,8% interanual, per sota de les previsions, reflectint una desacceleració moderada. Les vendes minoristes també van apuntar un afebliment de la demanda interna. A poques hores de la seva trobada amb Xi Jinping a Corea del Sud, el president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que està disposat a reduir l’aranzel del 20% sobre les importacions de fentanil procedents de la Xina.