Europa espera que la inflació es mantingui
Segons l’última enquesta del BCE, els consumidors europeus esperen que la inflació es mantingui prop del 2,5% durant els pròxims tres anys i que descendeixi lleugerament al 2,2% en cinc anys, encara per sobre de l’objectiu de l’autoritat monetària. A curt termini, preveuen una inflació del 2,7%, un creixement econòmic de l’1,2% i una taxa d’atur estable al 10,2%. D’altra banda, la confiança del consumidor nord-americà es va afeblir a l’octubre enmig d’un context d’incertesa econòmica creixent. L’índex elaborat pel Conference Board es va situar en 94,6 punts, el registre més baix des de l’abril, i va confirmar un deteriorament gradual de les perspectives de les llars. Tot i millorar lleugerament les previsions dels analistes, el resultat va reflectir la preocupació persistent pels riscos laborals i per una inflació que continua per sobre de l’objectiu de la Reserva Federal. Segons l’enquesta, la meitat dels participants esperaven noves pujades de tipus, en contrast amb l’escenari que els mercats financers anticipen: retallades en les pròximes reunions de la Reserva Federal. Quant a la temporada de resultats empresarials, un dels principals catalitzadors del dia, destaquem que HSBC, el major banc europeu per actius, va presentar un benefici net de 16.383 milions de dòlars, un 27,9% inferior, però amb una revisió a l’alça de les previsions anuals, fet que en va afavorir la cotització. D’altra banda, UPS va pujar amb força després d’anunciar un pla de recuperació amb 34.000 acomiadaments i uns beneficis d’1,74 dòlars per acció, superant les previsions.