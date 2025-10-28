Inici de setmana optimista a les borses
Les borses internacionals van començar la setmana amb optimisme. Pel que fa a Europa, l’Euro Stoxx 50 es va veure impulsat un 0,63% principalment pels índexs espanyol i italià. L’Ibex-35 va experimentar una pujada de 0,84% liderat per Indra i Santander, mentre el FTSE MIB va avançar un 1,00%. En horari de tancament europeu, Wall Street també cotitzava en verd, amb el Nasdaq de tecnològiques liderant les accions americanes. D’altra banda, un dels principals guanyadors del dia va ser el Nikkei japonès, que va apuntar-se un 2,46%, situant-se en els 50.512 punts. Parcialment, el bon començament de setmana va ser per una dada d’inflació als Estats Units del 3%, per sota de l’esperat pel consens de mercat, fet que afavoreix una política acomodatícia per part de la Reserva Federal. També va ajudar l’esperança sobre un possible acord comercial entre Donald Trump i Xi Jingping, fet que podria esvair preocupacions d’una possible escalada en les tensions comercials. Un altre fet polític rellevant va ser la victòria folgada de Javier Milei, molt per sobre del que els mercats estaven descomptant. Milei va guanyar amb un 41% dels vots en l’àmbit nacional, fet que li atorgava més marge de maniobra per seguir endavant amb les reformes estructurals que ha anat aplicant. Davant d’aquest fet, l’índex argentí va pujar més d’un 20% i el peso va tenir una apreciació respecte del dòlar rondant el 10%. Afegit a això, el secretari del Tresor americà, Scott Bessent, va mantenir la voluntat de seguir endavant amb el paquet d’ajuda per dotar l’estat argentí de més reserves de dòlars. Per últim, l’índex Ifo de confiança empresarial d’Alemanya va avançar a l’octubre fins als 88,4 punts.