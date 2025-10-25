La dada d’inflació als EUA, per sota de les previsions
Després de setmanes sense dades oficials a causa del tancament parcial del govern, als Estats Units es van conèixer finalment les noves xifres d’inflació. Segons l’Oficina d’Estadístiques Laborals (BLS), la inflació general es va situar en un 3,0% interanual, per sota del 3,1% que esperava el consens del mercat. En termes mensuals, la variació es va situar en el 0,3%, també lleugerament per sota del previst. Aquesta moderació va ser interpretada com un senyal de desacceleració en les pressions de preus, fet que va reforçar les expectatives d’un nou descens dels tipus d’interès per part de la Reserva Federal al desembre. Les probabilitats d’una segona retallada van passar del 91% al 96%, mentre que els rendiments dels bons sobirans nord-americans van retrocedir. A Europa, Alemanya va destacar en positiu: el PMI de serveis es va disparar fins als 54,5 punts (des dels 51,5 anteriors), reflectint el ritme de creixement més ràpid de la producció en més de dos anys. Tot i que el sector manufacturer alemany va continuar en terreny de contracció amb 49,6 punts, va mostrar augments en les comandes i en les acumulacions de treballs pendents, fet que va suggerir un inici sòlid del quart trimestre. En canvi, França va presentar unes dades més febles, amb el PMI de serveis caient fins als 47,1 punts, per sota del 48,7 previst, mentre que el PMI manufacturer va superar lleugerament les expectatives, situant-se en el 48,3. En l’àmbit corporatiu, Intel va superar àmpliament les expectatives en els resultats trimestrals, amb un benefici ajustat per acció de 0,23 dòlars i uns ingressos de 13.700 milions.