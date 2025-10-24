Sancions a Rússia i resultats empresarials marquen la pauta dels mercats
En el pla macroeconòmic, la gran notícia de la jornada va ser l’anunci de noves sancions nord-americanes contra les dues principals empreses petrolieres russes, Rosneft i Lukoil. Aquesta decisió, que representa una escalada significativa en la política de l’administració Trump cap a Moscou, va generar un repunt en els preus del cru i va tornar a situar les tensions geopolítiques al centre de l’atenció dels mercats. Els inversors van seguir amb atenció l’impacte potencial d’aquestes mesures sobre el subministrament energètic global, especialment en els mercats de petroli i gas natural europeus, que podrien veure’s afectats per la nova ronda de sancions de la Unió Europea contra Rússia.
Als Estats Units, avui es publicaran les dades de l’IPC corresponents al setembre, amb una inflació anual prevista del 3,1% i una taxa subjacent també del 3,1%. Posteriorment, es coneixeran els índexs PMI d’octubre, amb estimacions de 51,9 punts per al sector manufacturer i de 53,5 punts per al de serveis, que permetran mesurar el pols de l’activitat econòmica. A Europa també es faran públiques aquestes dades d’activitat, on s’espera una certa desacceleració, però encara per sobre de la zona expansiva dels 50 punts.
D’altra banda, ahir va ser una jornada intensa en la publicació de resultats empresarials. Blackstone va superar les previsions amb uns beneficis per acció d’1,52 dòlars i fortes entrades de capital, tot i que els ingressos van caure un 15,7% interanual. Roche va millorar les seves previsions anuals després d’un augment del 7% en les vendes.