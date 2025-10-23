Prudència dels inversors i caiguda del luxe
Ahir, els mercats financers internacionals van viure una jornada amb un to pessimista. Després d’un període d’alces, molts inversors van optar per assegurar beneficis, fet que va provocar una correcció moderada en diverses places. L’or va continuar patint una correcció significativa després del brusc gir registrat dimarts passat i la cotització es va situar prop dels 4.037 dòlars per unça. Als mercats asiàtics, les borses van tancar en vermell. L’índex Hang Seng de Hong Kong va retrocedir prop de l’1%, mentre que el Nikkei 225 es va mantenir pràcticament pla en terreny negatiu després de diverses sessions positives a l’inici de la setmana arran de la victòria de Takaichi. La incertesa expressada per Xi Jinping sobre una possible reunió amb el seu homòleg nord-americà per avançar en un acord comercial podria explicar parcialment aquestes correccions. A Europa, la notícia més destacada va ser la publicació de la dada d’inflació del setembre al Regne Unit, que es va mantenir estable en el 3,8%. Tot i continuar en nivells elevats, els preus dels aliments no van augmentar respecte a les dades anteriors, fet que podria obrir la porta a una futura reducció dels tipus d’interès per part del Banc d’Anglaterra. Amb tot, la inflació encara es trobava lluny de l’objectiu del 2% fixat pel BoE. En l’àmbit empresarial, hi va haver moviments rellevants. Les accions de Netflix van caure amb força després d’anunciar un litigi en matèria fiscal al Brasil. Malgrat tot, no s’espera que tingui incidència en resultats futurs. També en negatiu va destacar el sector del luxe europeu després de que Hermès i L’Oréal presentessin unes xifres per sota de les expectatives.