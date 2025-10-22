100 assistents a la 37a Assemblea de la Regió Europa
El Consell General ha acullit per tercera vegada l’Assemblea de la Regió Europa de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), després d’haver estat seu de les edicions dels anys 1997 i 2018. Aquesta 37a edició ha batut rècords de participació, amb 106 parlamentaris procedents de 23 països.
La sessió inaugural, que es va celebrar ahir al matí, va comptar amb la intervenció del síndic general, Carles Ensenyat, que va remarcar la importancia i la necessitat d’enfortir la cooperació entre països: “Hem de fer de fòrums com aquest una via per evitar la fragmentació i construir ponts de diàleg”. Ensenyat va fer una crida per a potenciar les relacions internacionals basades en el dret, el respecte i la diversitat cultural. El president de la secció andorrana, Marc Magallon, va fer un repas els més de 40 anys de trajectòria de la delegació del Principat a l’APF, des de l’any 1982.
Magallon va expressar ahir la seva satisfacció per la gran participació d’enguany, que va convertir aquesta edició en la més concorreguda de la Regió Europa fins al moment. Les sessions de treball de l’assemblea, que s’allargaran fins demà, abordaran tres grans eixos: les crisis geopolítiques i comercials, l’impacte de la intel·ligència artificial en l’economia i l’ocupació, i el paper dels joves en l’economia del futur. La policia, per altra banda, va treballar per garantir la seguretat dels participants al llarg de l’esdeveniment, tot duent a terme controls a l’interior dels espais on es van celebrar les trobades i fent un seguiment constant dels representats assistents.