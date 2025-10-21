Inici d’una setmana clau per als resultats empresarials
En les darreres jornades, els mercats han patit turbulències arran de noves informacions sobre el sector bancari nord-americà, mentre que la banca europea ha intentat recuperar terreny. Dos bancs regionals dels Estats Units, Zions Bancorporation i Western Alliance, han revelat pèrdues vinculades a préstecs dubtosos i possibles casos de frau, fet que ha provocat una caiguda sobtada de les accions bancàries i una onada de nerviosisme general. L’índex bancari regional KBW va registrar un descens pronunciat durant aquesta sacsejada de mercat. Tanmateix, a la sessió d’ahir l’optimisme es va tornar a instal·lar en el sentiment inversor i els bancs van cotitzar amb pujades destacades, recuperant part de les pèrdues acumulades en sessions prèvies. En aquest sentit, va ajudar l’esperança d’un apropament en matèria comercial entre els Estats Units i la Xina. D’altra banda, el gegant asiàtic va publicar dades macroeconòmiques de rellevància. L’economia xinesa va mostrar signes de recuperació durant el tercer trimestre, amb un creixement del PIB del 4,8% interanual, lleugerament per sobre del 4,7% previst, encara que inferior al 5,2% registrat en el trimestre anterior. En el conjunt de l’any, el PIB acumulat va créixer un 5,2%, confirmant la resiliència de la segona economia mundial malgrat la feblesa del consum intern i les tensions immobiliàries. Mirant cap al futur, la resta de setmana promet ser intensa, amb la temporada de resultats empresarials agafant velocitat a banda i banda de l’Atlàntic. A Espanya, la ronda de comptes s’inicia amb Enagás i Bankinter, però el focus s’intensificarà.