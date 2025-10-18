El sector bancari lidera les caigudes globals
El sector bancari va prolongar ahir les fortes correccions iniciades dijous, després que dos bancs regionals dels Estats Units admetessin possibles fraus i impagaments en préstecs vinculats a fons immobiliaris. La notícia va sacsejar la confiança dels inversors i va desencadenar una onada de vendes massives que es va estendre a la sessió d’ahir des de l’Àsia fins a Europa, provocant una jornada de pèrdues generalitzades en el conjunt del sector financer mundial. A Europa, tots els bancs presents a l’Stoxx Europe 600 van registrar descensos significatius, amb l’excepció de BBVA, que va destacar a l’alça per la resolució final de l’oferta pública d’adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell. L’operació, considerada una de les més rellevants de l’any en el panorama financer espanyol, va fracassar després que només el 25,47% dels accionistes del Sabadell acceptessin l’oferta, molt per sota del 30% mínim necessari per tirar endavant la fusió. La reacció dels mercats va ser immediata. Les accions de BBVA van repuntar després de conèixer-se el resultat, ja que la direcció del banc va anunciar que acceleraria les retribucions als accionistes i reprendria immediatament els programes de recompra d’accions. Aquest anunci va reforçar la percepció d’estabilitat i va permetre que BBVA fos l’únic valor del sector bancari que va esquivar la correcció generalitzada dels últims dies. En l’àmbit macroeconòmic, la inflació de la zona euro va repuntar lleugerament al setembre fins al 2,2% interanual, des del 2,0% registrat a l’agost, superant lleument l’objectiu del Banc Central Europeu. L’increment va ser impulsat per la menor caiguda dels preus de l’energia i per la persistència de la inflació subjacent.