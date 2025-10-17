Proposta d’unificació de la borsa europea
Ahir, els mercats europeus van mostrar un comportament mixt. L’Euro Stoxx 50 va mostrar lleugers avenços, impulsat pels resultats trimestrals sòlids de Nestlé i Sartorius, que van presentar alces de rellevància. Nestlé va repuntar després de presentar uns resultats trimestrals que van superar les expectatives, impulsats per un millor rendiment en alimentació i begudes, així com per la recuperació gradual de les vendes a l’Àsia. L’empresa també va anunciar un pla de reestructuració global amb 16.000 acomiadaments, amb l’objectiu de reduir costos i optimitzar l’operativa. Malgrat les retallades, el mercat va percebre positivament la mesura com una estratègia per millorar els marges i l’eficiència. D’altra banda, Sartorius AG van augmentar fortament després d’anunciar uns resultats del tercer trimestre per sobre de les previsions del mercat. Davant aquestes xifres, la direcció de l’empresa va decidir revisar a l’alça les seves previsions per al conjunt de l’exercici. La balança comercial de la zona euro va registrar un superàvit de 1.000 milions d’euros a l’agost, molt per sota dels 6.900 milions previstos i lluny dels 12.700 milions del mes anterior, fet que va indicar una moderació significativa de les exportacions. La producció industrial europea va continuar en contracció. Continuant a Europa, destaca que el canceller alemany, Friedrich Merz, va defensar davant del Parlament la creació d’una borsa europea única capaç de competir amb els mercats dels Estats Units i la Xina. Segons va afirmar, “les empreses europees necessiten un mercat de capitals prou ampli i profund per finançar-se millor i amb més rapidesa”.