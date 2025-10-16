El sector del luxe impulsa les borses europees
A la sessió d’ahir es van observar comportaments mixtos als principals índexs europeus. L’EuroStoxx 50 va avançar un 0,89%, mentre que el CAC 40 francès va destacar amb un fort increment de l’1,99%. En canvi, el DAX alemany, l’IBEX 35 espanyol i el FTSE 100 britànic van tancar amb lleugers descensos. El selector francès va estar impulsat per l’empresa LVMH, que va disparar-se un 14%, el millor registre diari en gairebé 24 anys. El gegant del luxe va sorprendre positivament amb un creixement orgànic de l’1% al tercer trimestre, trencant dos trimestres consecutius de caigudes i mostrant senyals de recuperació a la Xina, on les vendes van créixer un 2% després d’haver retrocedit un 9% durant la primera meitat de l’any. L’impuls va contagiar tot el sector, amb pujades notables per a Kering (+4,77%), Hermès (+7,35%) i Burberry (+3,36%). En l’àmbit macroeconòmic, l’atenció es va centrar en els indicadors d’inflació. A la Xina, l’IPC interanual va retrocedir un 0,3% i els preus a la producció van moderar-se un 2,3%, reflectint la debilitat de la demanda interna. A França, l’IPC mensual del setembre va registrar una variació negativa de l’1%, mentre que a Espanya la inflació general interanual va pujar fins al 3,0%, amb la subjacent mantenint-se elevada al 2,4%, tot i un lleuger descens mensual dels preus del 0,3%. Als Estats Units, el president de la Reserva Federal, Jerome Powell, va transmetre confiança als mercats en assenyalar que els riscos a la baixa per a l’ocupació “semblen haver augmentat”, deixant entreveure possibles retallades addicionals dels tipus d’interès a l’octubre i al desembre. A Wall Street, els grans bancs van continuar publicant resultats excepcionals.