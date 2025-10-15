Signes mixtos amb incertesa comercial
La borsa americana va girar a la baixa després d’haver obert la setmana amb bones xifres. L’escalada en les declaracions per part del govern xinès durant la jornada van fer que els principals índexs americans obrissin en negatiu, situació que es va anar moderant. També van estar expectants a les declaracions de Powell sobre les perspectives econòmiques i la política monetària futura. Pel que fa a les borses europees, va haver-hi tendències mixtes, lleugerament negatives a la major part dels índexs, a excepció de l’IBEX-35 que va tancar amb una apreciació del 0,29%. Alemanya va publicar dades d’inflació, amb un IPC anualitzat que se situava al 2,4%, ajustant-se a les expectatives però superant lleugerament la dada passada del 2,2%. Les borses asiàtiques van tornar a tancar en negatiu principalment per l’escalada de la guerra aranzelària. El Nikkei 225 va tancar amb una forta baixada del 2,58% i un augment d’un 9% en la volatilitat. Els principals índexs xinesos van patir baixades menys intenses i el CSI 300 va caure prop d’un 1,2%. L’FMI va apuntar una millora de l’activitat mundial en les previsions, que estimen un creixement mundial del PIB del 3,20%, revisant a l’alça la dada del juliol, del 3,00%. Va ser un bon dia per al sector bancari, amb la publicació de resultats: JPMorgan va presentar uns beneficis per acció de 5,07 dòlars enfront de l’esperat de 4,84, i uns ingressos d’un 2,6% millor que els esperats; Goldman Sachs va presentar uns beneficis per acció de 12,25 dòlars enfront dels esperats d’11,02, i uns ingressos d’un 7,4% per sobre del previst, i Blackrock va presentar-ne uns d’11,51 dòlars enfront dels 11,31 esperats i uns ingressos d’un 3,5% superiors.