Les borses globals es recuperen
Els mercats internacionals van recuperar ahir el to positiu després del fort retrocés viscut divendres arran de l’escalada de tensió comercial entre els Estats Units i la Xina. El president nord-americà, Donald Trump, va atacar Pequín després que es conegués un enduriment en el control xinès sobre les exportacions de terres rares, i poques hores després va anunciar un aranzel addicional del 100% sobre totes les importacions procedents de la Xina. La reacció dels mercats va ser contundent. El Nasdaq 100 va retrocedir un 3,49%, amb el sector tecnològic com el més perjudicat, mentre que la incertesa pel tancament parcial del govern federal va contribuir a incrementar la volatilitat. A Europa, l’EuroStoxx 50 va caure un 1,68% per efecte contagi. Tanmateix, durant el cap de setmana, Trump va rebaixar el to i va suggerir un possible acostament amb el govern xinès. Aquest gir va alleujar la pressió als mercats, que van obrir ahir amb pujades generalitzades. L’EuroStoxx 50 va recuperar un 0,70%, el DAX alemany un 0,55% i l’IBEX 35 un 0,40%. A França, els inversors van mantenir-se a l’expectativa de l’evolució de les negociacions per formar un nou govern encapçalat per Lecornu, recentment renomenat primer ministre. En l’àmbit macroeconòmic, la confiança del consumidor als EUA va caure lleugerament a l’octubre, tot i que la dada va superar les previsions. A la Xina, les exportacions i importacions van sorprendre positivament amb el creixement més alt des del març, malgrat la caiguda del 27% de les vendes cap als EUA. En altres actius, els rendiments de la renda fixa es van estretir.