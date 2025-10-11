Setmana de prudència als mercats entre tensions
Aquesta setmana, els mercats van estar marcats per la prudència i la inestabilitat política a escala internacional. A Europa, les borses van tancar amb un to contingut després de la publicació de les actes del BCE, que van mostrar reticència a modificar els tipus d’interès i van mantenir una posició de neutralitat prop del 2%. L’euro es va depreciar amb força davant del dòlar, registrant la setmana més baixista de l’any, mentre que els rendiments del deute sobirà van repuntar inicialment per després estabilitzar-se. A França, la dimissió sobtada del primer ministre, Sébastien Lecornu, i del ministre de Defensa, Bruno Le Maire, va generar tensió als mercats, elevant la prima de risc francesa fins a màxims de nou mesos i afegint incertesa a l’escenari polític europeu. En l’àmbit macroeconòmic, Alemanya va sorprendre amb un superàvit comercial de 17.200 milions d’euros, impulsat per unes exportacions sòlides malgrat la feblesa del consum intern i la desacceleració industrial. A l’Àsia, la victòria de Sanae Takaichi al Japó va donar impuls al Nikkei 225, que va avançar prop d’un 5% davant les expectatives d’una política econòmica més expansiva. Als Estats Units, els inversors van mantenir un to prudent després de la compareixença de Jerome Powell i d’unes actes de la Fed que continuaven mostrant preocupació per la inflació. Tot apunta a una retallada de tipus a l’octubre. Pel que fa a les matèries primeres, els preus van recular després de l’entrada en vigor de l’alto el foc entre Israel i Hamàs a Gaza. L’acord, impulsat pels EUA, inclou la retirada parcial israeliana i l’alliberament d’ostatges.