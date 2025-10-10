Cautela a Europa després de les actes del BCE
Ahir, els mercats europeus van tancar amb un to de cautela després de la publicació de les actes del BCE i de les últimes dades d’activitat econòmica. Els inversors van interpretar que el banc central manté oberta la porta a futures retallades de tipus, però sense presses, fet que va moderar l’ànim comprador. Les borses europees van retrocedir lleugerament, l’euro es va apreciar de manera marginal davant del dòlar i els rendiments del deute van repuntar, reflectint un ajustament en les expectatives monetàries. Pel que fa a les novetats macroeconòmiques, la balança comercial alemanya de l’agost va mostrar un superàvit de 17.200 milions d’euros, molt per sobre dels 15.100 milions previstos i dels 14.700 milions del mes anterior. L’augment de les exportacions va reforçar la imatge d’un sector exterior alemany encara sòlid malgrat la feblesa del consum intern. Als Estats Units, els principals índexs van cotitzar amb lleugeres pèrdues després de la compareixença del president de la Reserva Federal, Jerome Powell. Els inversors continuen basant-se en dades prèvies mentre avaluen les perspectives de tipus d’interès, després d’unes actes de la Fed que mostren que la inflació segueix preocupant. Els mercats ja descompten una retallada segura dels tipus aquest octubre. Mentrestant, les negociacions sobre el tancament de l’administració nord-americana continuen encallades, afegint incertesa al sentiment inversor. Pel que fa els preus de les matèries primeres, van recular després de les informacions sobre un acord de pau entre Israel i Hamàs, reduint la prima de risc geopolític.