Europa avança malgrat la crisi política francesa
Malgrat les turbulències polítiques a França, els mercats europeus van aconseguir tancar la sessió en positiu, amb l’EuroStoxx 50 situat en 5.648 punts (+0,63%). Els inversors continuaven atents a les negociacions entre els partits francesos per crear una plataforma d’estabilitat, tot i que predominava un to de confiança gràcies a les expectatives d’una Reserva Federal més acomodatícia. Les actes de la seva última reunió, publicades ahir, van contribuir a calmar les borses a ambdós costats de l’Atlàntic. Pel que fa als Estats Units, el bloqueig del govern (shutdown) de l’administració Trump podria implicar una pèrdua setmanal de prop del 0,2% del PIB si la situació s’allarga. De moment, la renda fixa governamental no ha registrat grans moviments, amb una caiguda dels rendiments d’uns vuit punts bàsics des dels darrers màxims, mentre que l’Esanpi 500 es mantenia en màxims històrics. L’actiu refugi que sí que està reflectint la incertesa és l’or, que es va situar prop dels 4.100 dòlars, assolint nous màxims. Al sector energètic europeu, Rússia va intensificar els atacs contra el sistema de gas ucraïnès, provocant danys rellevants a infraestructures crítiques. Aquest fet podria augmentar la demanda europea de gas i generar noves tensions al mercat energètic, amb possibles pressions sobre l’activitat econòmica continental. Alemanya, per la seva banda, continua pendent de les futures reformes fiscals i dels plans d’inversió pública del govern de Merz. Al Japó, la victòria de Sanae Takaichi va afeblir el ien, reforçant les expectatives d’una política monetària i fiscal expansiva.