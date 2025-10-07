Sorpresa política a França
Inestabilitat als mercats europeu arran de la inesperada dimissió ahir del primer ministre francès, Sébastien Lecornu, poques hores després d’haver anunciat el nou gabinet. Amb aquesta nova dimissió estaríem parlant del cinquè primer ministre en dos anys, convertint Lecornu en el cap de Govern que menys temps ha ocupat el càrrec a la història de la V República francesa. I per si la incertesa no era suficient, durant la tarda també vam conèixer la dimissió del ministre de Defensa, Bruno Le Maire. Aquest caos va provocar nerviosisme als mercats de deute. La prima de risc francesa respecte a l’alemanya va assolir el seu màxim en nou mesos, pels dubtes sobre l’estabilitat política del país, i els rendiments dels bons francesos a 10 anys es van enfilar fins a fregar el 3,6%. En renda variable, com era d’esperar, el CAC 40 va ser l’índex més afectat, tancant la sessió amb una caiguda de l’1,36%. Pel que fa a l’Eurostoxx, es va ressentir de forma més moderada, retrocedint un 0,36% en el dia i tancant en 5.631 punts. En el sentit contrari, la victòria de Sanae Takaichi al Partit Liberal Democràtic japonès va tenir un efecte molt positiu sobre la borsa, amb el Nikkei 225 avançant un 4,75% en la sessió. Els inversors van descomptar una política econòmica més expansiva i favorable al creixement intern. En canvi, el ien es va debilitar davant la percepció que el Banc del Japó podria veure’s pressionat per mantenir una política monetària acomodatícia. L’or va superar els 3.900 dòlar l’unça, assolint nous màxims, impulsat per la demanda de refugi davant la incertesa del tancament parcial del govern dels EUA, la inestabilitat política a Europa i les expectatives de tipus a la baixa de la Fed.