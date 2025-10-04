Setmana borsària marcada pels màxims històrics
Finalitza una setmana carregada de dades determinants per al comportament futur del mercat. Finalment, no es va poder publicar ahir l’informe de treball als Estats Units arran del desacord entre republicans i demòcrates pel sostre de deute. Aquest fet, d’allargar-se, pot tenir diverses conseqüències, ja que es xifra que es podrien perdre fins 15.000 milions de PIB per cada setmana que s’allargui el shutdown. A més, tot i que el mercat descompti dues baixades de tipus aquest any, és rellevant poder conèixer dades crucials d’inflació, però també les dinàmiques en matèria laboral. Pel que fa a l’eurozona, hem vist com l’Eurostoxx 50 ha trencat el sostre i ha superat màxims històrics. Tot plegat, acompanyat de dades d’inflació bastant estables, en què vam conèixer dimecres la dada de l’IPC de l’eurozona, situant-se al 2,2%, i d’un 2,3% per a la subjacent. Tot ha estat relativitzat per la presidenta del BCE, Christine Lagarde, que ha avançat prudència en el futur de la política monetària del BCE. Addicionalment, a la sessió d’ahir vam conèixer que l’activitat econòmica del PMI de serveis a Espanya s’ha situat en 54,3, per sobre de l’esperat, mentre els PMI compostos d’Alemanya i França han estat pitjors de l’esperat, situant-se en 52 i 48,1, respectivament, i tant el d’Itàlia com el de l’eurozona s’han situat d’acord amb les expectatives. Tot plegat, ofereix respostes mixtes respecte a l’estat de salut de l’activitat econòmica europea, i com el BCE i els governs actuaran en matèria fiscal i monetària. I finalitzarà la setmana amb la reunió de l’OPEP de demà, que determinarà la quantitat de producció de petroli.