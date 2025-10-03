Màxims històrics a banda i banda de l’Atlàntic
Ahir l’eurozona va publicar unes dades d’atur lleugerament superiors a les previsions, passant d’una dada anterior d’un 6,2%, una esperada similar i una actualitzada d’un 6,3%. Segons Eurostat, respecte al juliol del 2025 el nombre d’aturats va augmentar en 39.000 persones a la UE i en 11.000 dins la zona de l’euro. Mentrestant, al Japó es va notant el que denominen normalització monetària. Malgrat la reticència de l’augment de tipus per part del BoJ, s’ha notat una reducció intensa de la base monetària d’un 6,1%, un nivell de reducció similar a l’escalada inflacionista el 2022. Aquesta reducció és conseqüència del quantitative tightening que el BoJ està seguint com a instrument per normalitzar la tradicional política molt expansiva, a través, per exemple, d’anar deixant vèncer títols de deute del govern. A Wall Street no vam tenir grans referències econòmiques, i amb dades ajornades pel tancament del govern, la renda variable dels Estats Units va recuperar impuls. L’S&P 500 va deixar enrere la incertesa inicial i va assolir màxims històrics, superant per primera vegada els 6.700 punts en la sessió d’ahir. Tònica similar es va viure en la sessió europea, en què l’Euro Stoxx 50 va assolir una nova fita històrica en cotitzar per sobre dels 5.600, tancant amb un increment de l’1,13%. Algunes de referències del vell continent també es van apuntar avanços de certa rellevància, liderats pel DAX de Frankfurt (+1,35%) i el CAC 40 frances (+1,13%). Per últim, com a notícia empresarial del dia destaquem el gran repunt del +8,30% de l’acció de Stellantis.