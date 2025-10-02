Continuen les negociacions al govern dels EUA
El govern dels Estats Units entra en shut-down o tancament arran de la manca d’acord entre demòcrates i republicans. Aquest fet podria arribar a paralitzar el 25% de la despesa del pressupost americà i, en cas d’allargar-se, pot afegir certa pressió sobre el creixement del PIB i provocar cert augment de la volatilitat als mercats financers. Per altra banda, vam conèixer les dades de l’IPC i l’IPC subjacent per a la zona euro, amb unes dades que denoten certa estabilitat. Pel que fa a l’IPC, es va situar en un 2,2% anual, amb relació al 2,0% anterior, que s’explica principalment per fets puntuals relacionats amb baixades de preu de l’energia i el transport tot just fa un any, que ha fet que el diferencial de preus s’eixampli una mica més que amb relació a la xifra anual de l’agost. Pel que fa a la subjacent, que extreu els inputs més volàtils de l’IPC, es manté estable en el 2,3% des de fa cinc mesos, fet que demostra que es va circulant cap a l’estabilitat de preus fixada pel BCE. També va ser un dia rellevant per al país nipó amb la publicació de l’índex Tankan per al tercer trimestre pels sectors manufacturers i no manufacturers, que calcula a través d’una enquesta el sentiment empresarial amb relació a la situació econòmica actual. Per últim, els indicadors d’activitat industrial als Estats Units publicats al setembre van oferir una lectura dispar, reflectint un escenari de moderació però amb alguns senyals de resiliència. El PMI manufacturer elaborat per S&P Global es va situar en els 52 punts, en línia amb les previsions del mercat i lleugerament per sota dels 53 punts registrats a l’agost.