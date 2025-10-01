Repunt dels preus a l’economia alemanya
Dia carregat de dades sobre inflació a Europa, on els tres estats més grans de la Unió van publicar dades sobre l’IPC anual i mensual de cadascun. Alemanya va sorprendre amb una dada més elevada que l’esperat, on el registre d’inflació interanual es va situar en un 2,4%, en comparació amb la dada de l’agost del 2,1%, encara situant-se fora de l’objectiu del 2% del BCE, tot mantenint una dada d’atur similar a l’anterior del 6,3%. Per altra banda, Itàlia i França mantenen taxes més estables i a la baixa, amb un 1,8% i un 1%, respectivament. Mentrestant, Christine Lagarde en una conferència a Hèlsinki en matèria de política monetària va assegurar que el BCE se sent còmode amb el tipus de facilitat de dipòsit, situat al 2%. Aquest fet va de la mà d’un acostament generalitzat a l’objectiu d’inflació a l’eurozona, però també amb paraules de prudència pel que denominen cert component de stickiness o rigidesa en les baixades de les taxes d’inflació, fet que podria allargar el període per a futures baixades. Els índexs europeus no han tingut reaccions massa significatives, amb un creixement d’un 0,36% per a l’Eurostoxx 50, d’un 0,19% per al CAC 40 o d’un 0,57% per al DAX. Finalment, pel que fa als Estats Units, totes les mirades se segueixen centrant en si hi haurà un bloqueig al govern per una manca d’acord sobre el sostre de dèficit. Això podria provocar cert retard en la publicació de les dades i dificultar als inversors els descomptes sobre possibles futures actuacions de la Reserva Federal. D’altra banda, la confiança del consumidor del Conference Board va caure al setembre.