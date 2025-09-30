Setmana carregada de dades econòmiques
La borsa europea va començar la setmana amb unes lleugeres pujades tancant ahir la cotització diària amb un augment del 0,14% per a l’Eurostoxx 50, en espera de dades clau tant per a Europa com per als Estats Units. Serà essencial per al futur de la política monetària del BCE la dada sobre inflació que es publicarà demà sobre la inflació, en què les expectatives fixen un valor esperat un 2,2%, superior a la dada anterior del 2%. Serà rellevant per poder veure com avançarà la política monetària al continent, on aquest repunt podria afegir pressió sobre els mercats de renda fixa europeus. Afegit a això, els Estats Units es troben en un atzucac en relació amb les decisions en matèria de política fiscal. S’està debatent el sostre de deute entre republicans i demòcrates que s’haurà d’autoritzar a l’administració Trump, que en cas de no haver-hi acord podria paralitzar la publicació de certes dades crucials per poder orientar els inversors sobre nous moviments de tipus de la Reserva Federal. A més, divendres es publicarà l’informe sobre el mercat de treball americà i les previsions apunten un increment de 22.000 llocs de treball nous, molt per sota de l’anterior increment de 51.000. Aquest fet podria avançar una flexibilització més accelerada per part de la Reserva Federal, si el component de l’ocupació pren més ponderació sobre la política de tipus aplicada en endavant. Per últim, a Espanya la jornada va estar marcada per la publicació de les dades d’inflació i de vendes minoristes, que van oferir un panorama mixt per a l’economia. L’IPC anual del mes de setembre es va situar en el 2,9%.