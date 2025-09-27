Setmana de tendències mixtes als mercats
Les borses internacionals van recuperar l’optimisme ahir després de la publicació del deflactor del consum (PCE) dels Estats Units, l’indicador de preus preferit per la Reserva Federal. A l’agost, el PCE subjacent es va mantenir estable en el 2,9% interanual i va pujar un 0,2% mensual, en línia amb les previsions. Tot i la revisió a l’alça del PIB nord-americà del tercer trimestre fins al 3,8% i el fort descens de les sol·licituds d’atur setmanals publicades dijous, les borses havien reaccionat negativament dijous, reflectint el dubte creixent sobre la continuïtat de les retallades de tipus. L’escenari de flexibilització monetària continua viu, però ja no es dona per assegurat. Els futurs dels Fed Funds ara descompten una reducció acumulada de 39 punts bàsics fins a final d’any, per sota dels 50 punts que es preveien fa una setmana. Amb el PCE sota control, l’atenció dels inversors es trasllada a l’informe d’ocupació de setembre, que es publicarà la setmana vinent i que podria ser determinant per a les pròximes decisions de la Reserva Federal. En l’àmbit comercial, Donald Trump va anunciar una nova ronda d’aranzels: del 100% sobre medicaments de marca o patentats, del 25% sobre camions, del 30% sobre mobles entapissats i del 50% sobre armaris de cuina i tocadors, amb excepcions per a les empreses que fabriquin als EUA. També es planteja mesures contra fabricants de semiconductors que no incrementin la producció local. Finalment, a Europa, l’INE va revisar a l’alça el PIB espanyol del segon trimestre fins al 0,8% trimestral i el 3,1% interanual, consolidant-se.