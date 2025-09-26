Dades de resiliència de l’economia estatunidenca
La jornada d’ahir va estar marcada per dades macroeconòmiques, tant a Europa com als Estats Units. A Suïssa, el Banc Nacional va decidir mantenir el tipus d’interès de referència en el 0%. Tot i que la institució havia iniciat un cicle de retallades els mesos anteriors, no es va atrevir a continuar reduint la taxa. La decisió es va produir en un context delicat: la inflació es mantenia en nivells molt baixos, fregant la zona deflacionista, mentre que la fortalesa del franc suís pressionava la competitivitat de les exportacions. A això s’afegia l’amenaça per al creixement d’uns aranzels del 39% imposats pels Estats Units, que dificultaven encara més les perspectives de la indústria helvètica. Als Estats Units, les dades econòmiques van oferir un to clarament més positiu. L’Oficina d’Anàlisi Econòmica va revisar a l’alça el creixement del producte interior brut del segon trimestre fins al 3,8% interanual, en comparació amb el 3,3% de l’estimació anterior i després d’una caiguda del 0,5% en el trimestre precedent. La revisió va ser, principalment, per un major dinamisme del consum privat. Des del punt de vista sectorial, l’informe va destacar un increment del 10,2% en el valor afegit real de les indústries productores de béns i d’un 3,5% en els serveis privats, mentre que el valor afegit del sector públic va retrocedir un 3,2%. El mercat laboral també va mostrar resiliència. Les noves peticions setmanals de subsidi per desocupació van caure fins a les 218.000, per sota de les 233.000 previstes i de les 232.000 de la setmana anterior. La dada es va interpretar com un senyal de força.