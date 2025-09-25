Sorpresa negativa empresarial a Alemanya
El clima empresarial a Alemanya va donar mostres de debilitament al setembre, després que l’índex Ifo caigués fins als 87,7 punts, des dels 88,9 de l’agost, per sota del que anticipava el consens (89,3). El retrocés va tenir lloc tant per una pitjor valoració de les condicions actuals com per una caiguda de les expectatives, mantenint l’indicador en zona clarament contractiva. Els analistes coincideixen que una recuperació sòlida no arribarà fins a l’any vinent, quan es preveu una relaxació de la política fiscal. Fins aleshores, l’activitat continuarà condicionada per la debilitat de la demanda i els reptes estructurals de la indústria, especialment afectada pels aranzels internacionals i la pèrdua de competitivitat. Als Estats Units, les referències macroeconòmiques van mostrar un comportament desigual. Els permisos de construcció van caure amb força a l’agost, fins a 1,31 milions, un 3,7% menys que el mes anterior i un 11% per sota del nivell d’un any abans. En canvi, les vendes d’habitatges nous van sorprendre positivament amb 800.000 unitats anualitzades, clarament per sobre de les previsions (650.000) i del registre revisat del juliol (664.000). La dada reflecteix resiliència en el sector immobiliari, malgrat un context de mercat laboral feble i elevada incertesa monetària. En paral·lel, els inventaris de cru de l’Administració d’Informació de l’Energia (AIE) van mostrar una reducció molt menor del previst, amb una caiguda de només 0,6 milions de barrils, lluny dels més de 9 milions de la setmana anterior. En renda variable, els mercats europeus van tancar amb comportaments mixtos.