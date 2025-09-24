Els PMI mostren fragilitat a França i a Alemanya
Els indicadors avançats d’activitat privada al setembre van reflectir la manca d’impuls a les dues principals economies de l’eurozona. A França, el PMI compost va caure fins als 48,4 punts, mínim de cinc mesos, en clara contracció. Tant la manufactura com els serveis es van debilitar, amb descensos fins als 48,1 i 48,9 punts, respectivament. La feblesa econòmica coincideix amb la paràlisi política per la qual passa el país, on el nou govern de Sébastien Lecornu afronta dificultats per consolidar suports parlamentaris. A Alemanya, el PMI compost va millorar fins als 52,4 punts, impulsat pels serveis, que van tornar a créixer fins als 52,5 punts. No obstant això, la manufactura es va enfonsar fins als 48,5 punts, mostrant la persistència dels problemes estructurals i la pressió de la política aranzelària dels EUA. Tot i que la producció fa set mesos que s’expandeix, la caiguda de les noves comandes apunta riscos a la baixa. Una lectura similar tenim en la publicació del conjunt de la zona euro, en la qual el PMI compost preliminar va avançar fins als 51,2 punts, màxim de 16 mesos, gràcies al sector serveis. Tanmateix, la producció manufacturera i les noves comandes van tornar a retrocedir, assenyalant fragilitat de fons. El BCE considera que el creixement de la regió es mantindrà estable en els pròxims mesos, amb el suport d’un mercat laboral resistent, pujades salarials i major despesa pública. Les previsions apunten un increment del PIB de l’1% el 2026, després de l’1,2% esperat el 2025. D’altra banda, als Estats Units vam conèixer dades d’activitat. El PMI va mostrar una desacceleració al setembre.