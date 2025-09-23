El Banc Popular de la Xina manté els tipus
El Banc Popular de la Xina (PBoC) va decidir mantenir sense canvis els tipus d’interès de referència, deixant la taxa preferencial de préstecs a un any en el 3% i la de cinc anys, vinculada a les hipoteques, en el 3,5%. La decisió, àmpliament anticipada, confirma l’estratègia d’ajornar nous estímuls en un moment de clara desacceleració econòmica. Les últimes dades de l’agost mostren un consum intern feble, amb unes vendes minoristes que només van créixer un 3,4%, mentre la producció industrial es va moderar fins al 5,2%, el nivell més baix en un any. Les exportacions també es van refredar, amb un avanç del 4,4%, mínim des del febrer. L’última retallada de tipus del PBoC es remunta al maig, amb un ajust de 10 punts bàsics, i recentment es va optar per mantenir estable la taxa repo inversa. Tot i això, el consens preveu que a final d’any el banc central posi en marxa una flexibilització monetària limitada per garantir l’objectiu de creixement del 5% fixat pel Govern.
Durant la setmana que queda, els inversors estaran atents a noves referències macroeconòmiques de gran rellevància tant a Europa com als Estats Units. Avui es coneixeran els PMI manufacturer i de serveis als EUA, amb previsions de lleu retrocés respecte al mes anterior, així com el PMI manufacturer d’Alemanya, que es podria mantenir entorn de la frontera dels 50 punts. Demà serà el torn de l’índex Ifo de confiança empresarial alemany, mentre que dijous l’atenció se centrarà als Estats Units en la segona estimació del PIB del segon trimestre, que es mantindria en un creixement del 3,3%.