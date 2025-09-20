Tancant la setmana clau de la Fed
La recta final del trimestre va estar marcada ahir pel venciment de futurs i opcions, la coneguda quàdruple hora bruixa, que va injectar volatilitat als mercats encara que amb menys intensitat que en altres ocasions. Tot i l’escenari d’incertesa, els inversors iniciaven la jornada amb compres, impulsat principalment pel sector bancari, que es va veure beneficiat pel repunt en els interessos de la renda fixa. Les decisions dels bancs centrals condicionaven la jornada. El Banc del Japó va deixar sense canvis el tipus oficial en el 0,5%, en línia amb el que esperaven els analistes, mentre que un dia abans el Banc d’Anglaterra també va optar per mantenir les taxes invariables. Contrastant amb la decisió de la Reserva Federal dels Estats Units de dimecres, en què reprenia les retallades de tipus, tot i que amb un missatge de prudència per part de la Fed, amb el pas dels dies la rendibilitat del bo nord-americà a deu anys repuntava novament, després d’haver trencat la barrera del 4% immediatament després de l’anunci de rebaixa dels tipus. La renda fixa europea també es va veure arrossegada per aquesta tendència i repuntava el Bund alemany prop del 2,75% i el bo espanyol al 3,30%. Aquest escenari va afavorir al sector bancari, obrint entitats com Banc Sabadell recuperant posicions per sobre dels 3,25 euros, mentre que BBVA i Santander també destacaven entre els més alcistes. Als Estats Units, la tecnologia va tornar a marcar el ritme gràcies a l’anunci de l’aliança entre Intel i Nvidia, fet que va provocar que les cotitzacions es disparessin afavorint nous rècords del Nasdaq el dia de l’anunci.