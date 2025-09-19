Les borses pugen animades per la decisió de la Fed
La Reserva Federal dels Estats Units va retallar dimecres els tipus d’interès per primera vegada des del desembre del 2024, situant el rang objectiu en el 4%-4,25%. La decisió, ja descomptada pels mercats, respon a un mercat laboral que mostra signes de debilitament, fet que guanya pes malgrat el repunt de la inflació (+2,9% a l’agost). El president de l’autoritat, Jerome Powell, va defensar que les pressions de preus són transitòries i va anticipar dues retallades addicionals aquest any. El dòlar va cedir inicialment fins a 1,19 per euro, tot i que després va recuperar posicions a nivells d’1,178. El refredament del mercat laboral americà es va ratificar amb les dades setmanals d’atur publicades ahir. Les sol·licituds inicials de prestació van caure en 33.000, fins a les 231.000, el descens més pronunciat en gairebé quatre anys, revertint l’augment inusualment elevat de la setmana anterior. A Europa, les borses van celebrar la decisió amb pujades generalitzades. L’Eurostoxx 50 va superar els 5.400 punts amb un avanç superior a l’1,5%, mentre que el DAX alemany i el CAC francès també van sumar guanys. A Wall Street, la sessió va començar amb tendència clarament positiva, liderada pel sector tecnològic. Al Regne Unit, el Banc d’Anglaterra va mantenir els tipus al 4%, després de la rebaixa de l’agost, en un context d’inflació persistent (+3,8%) que continua gairebé duplicant l’objectiu oficial. El banc també va anunciar una reducció del programa anual de venda de bons, que passarà de 100.000 a 70.000 milions de lliures a partir de l’octubre. Finalment, el BCE va refermar una posició flexible.