Les borses pugen animades per la decisió de la Fed

Elena Ramos
Publicat per
Elena Ramos

Creat:

Actualitzat:

La Reserva Federal dels Estats Units va retallar dimecres els tipus d’interès per primera vegada des del desembre del 2024, situant el rang objectiu en el 4%-4,25%. La decisió, ja descomptada pels mercats, respon a un mercat laboral que mostra signes de debilitament, fet que guanya pes malgrat el repunt de la inflació (+2,9% a l’agost). El president de l’autoritat, Jerome Powell, va defensar que les pressions de preus són transitòries i va anticipar dues retallades addicionals aquest any. El dòlar va cedir inicialment fins a 1,19 per euro, tot i que després va recuperar posicions a nivells d’1,178. El refredament del mercat laboral americà es va ratificar amb les dades setmanals d’atur publicades ahir. Les sol·licituds inicials de prestació van caure en 33.000, fins a les 231.000, el descens més pronunciat en gairebé quatre anys, revertint l’augment inusualment elevat de la setmana anterior. A Europa, les borses van celebrar la decisió amb pujades generalitzades. L’Eurostoxx 50 va superar els 5.400 punts amb un avanç superior a l’1,5%, mentre que el DAX alemany i el CAC francès també van sumar guanys. A Wall Street, la sessió va començar amb tendència clarament positiva, liderada pel sector tecnològic. Al Regne Unit, el Banc d’Anglaterra va mantenir els tipus al 4%, després de la rebaixa de l’agost, en un context d’inflació persistent (+3,8%) que continua gairebé duplicant l’objectiu oficial. El banc també va anunciar una reducció del programa anual de venda de bons, que passarà de 100.000 a 70.000 milions de lliures a partir de l’octubre. Finalment, el BCE va refermar una posició flexible.

