La inflació de la zona euro, controlada en el 2%
Les borses europees van tancar la jornada d’ahir amb comportaments mixtos, en una sessió marcada per la cautela en espera de la decisió de política monetària de la Reserva Federal dels EUA. L’IBEX 35 va recular un 0,15%, fins als 15.123 punts, arrossegat pel sector bancari. A la resta del continent, l’EuroStoxx 50 es va mantenir gairebé pla fins als 5.360 punts, i el CAC 40 francès va quedar per sota dels 7.800. Per contra, el DAX 40 alemany va avançar lleugerament i el FTSE 100 britànic va superar els 9.200 punts. A Wall Street, els principals índexs van obrir amb tendència mixta i escassa volatilitat, amb els inversors centrats en la decisió de la Fed que es publicaria més tard. En l’àmbit macroeconòmic, la dada més destacada del dia va ser la confirmació per part d’Eurostat que la inflació de la zona euro s’ha mantingut estable en el 2% interanual a l’agost, una dècima menys del que es preveia inicialment. En termes mensuals, els preus van avançar un 0,1%, també per sota del 0,2% esperat. Els serveis van ser el principal impulsor, mentre que l’energia va continuar contribuint negativament. Per països, Espanya va registrar una taxa del 2,7%, Alemanya del 2,1%, Itàlia de l’1,6% i França del 0,8%. Al Regne Unit, l’IPC va continuar en el 3,8% interanual, molt per sobre de l’objectiu del 2%, fet que manté el Banc d’Anglaterra en una posició de màxima prudència. El component subjacent es va moderar fins al 3,6%, però encara reflecteix tensions persistents. Finalment, el vicepresident del BCE va dir que no es poden donar per finalitzades les baixades de tipus.