Producció industrial i confiança inversora
Eurostat va publicar ahir dues referències rellevants per avaluar l’estat de l’economia europea. D’una banda, la producció industrial de juliol va créixer un 1,8% interanual, clarament per sobre del 0,2% del mes anterior i en línia amb les previsions, mentre que en termes mensuals l’augment va ser del 0,3%. De l’altra, els costos laborals van avançar un 3,6%, per sobre del 3,4% anterior i en el primer repunt des del primer trimestre del 2024. Tot i que la xifra queda per sota dels forts increments del 2023 i el 2024, continua sent una variable clau per al BCE, que en segueix de prop l’evolució. Als Estats Units també es van publicar dades de producció industrial, que va avançar tímidament un 0,1% a l’agost després d’una caiguda del 0,4% al juliol. La manufactura, que representa tres quartes parts del total, va créixer un 0,2%, mentre que l’activitat minera i energètica es va expandir un 0,9%. En canvi, els serveis públics van retrocedir un 2%, en la caiguda més pronunciada des del març. També es van conèixer les vendes minoristes, que van créixer un 0,6% intermensual a l’agost, en línia amb l’avanç revisat del 0,6% de juliol. Cal destacar, a més, que la confiança dels inversors alemanys va millorar al setembre, impulsada per l’acord assolit entre la Unió Europea i els Estats Units, que es preveu que beneficiï sectors clau de l’economia germànica com ara l’automoció, la química o la farmacèutica. Segons l’institut ZEW, l’índex de confiança es va situar en 37,3 punts, per sobre dels 34,7 del mes anterior. Aquest optimisme no es va traslladar a les borses europees, que van tancar amb retrocessos.