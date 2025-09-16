Alentiment del comerç internacional
La renda variable internacional va iniciar la setmana amb un to d’optimisme moderat gràcies a les notícies procedents de les converses comercials entre els Estats Units i la Xina. Els inversors van reaccionar positivament a les informacions que apuntaven avenços en diversos punts de fricció, fet que va aportar certa confiança en un entorn encara marcat per la incertesa. La jornada va estar condicionada principalment per la reunió celebrada a Madrid entre delegacions dels dos països. Les negociacions van deixar dues qüestions centrals sobre la taula: la continuïtat de TikTok als Estats Units i la situació dels aranzels bilaterals. Segons fonts properes a la trobada, es va aconseguir un marc de consens que permetria mantenir l’aplicació xinesa en territori nord-americà, una mesura que suposa un pas important per rebaixar la tensió tecnològica. Pel que fa als aranzels, el secretari del Tresor, Scott Bessent, va reconèixer que encara no s’havia assolit un acord definitiu. Tot i així, va avançar que es treballava en una pròrroga de 90 dies sobre els nivells actuals de gravàmens. Aquesta possible ampliació mantindria la treva aranzelària vigent, en espera d’un pacte més ampli que resolgui de manera estructural les disputes comercials. En el terreny macroeconòmic destaquem que la zona euro va registrar al juliol un superàvit comercial de 12.400 milions d’euros, clarament per sota dels 18.500 milions d’un any abans. Les exportacions van créixer lleugerament, fins als 251.500 milions d’euros, mentre que les importacions van avançar un 3,1%, fins als 239.100 milions.