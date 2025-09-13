La inflació repunta lleugerament a l’agost
Les borses globals van tancar la setmana amb un to positiu, animades per les expectatives d’una retallada dels tipus d’interès per part de la Reserva Federal en la reunió del pròxim dimecres. Als Estats Units, les dades d’inflació en línia amb les previsions i un mercat laboral que mostra signes de refredament han consolidat aquest escenari, provocant pujades moderades als principals índexs de Wall Street. No obstant això, els selectius asiàtics van liderar els guanys setmanals: el Nikkei japonès i el Hang Seng van avançar un 4,07% i un 3,82%, respectivament, sent la millor setmana per a la borsa xinesa dels últims sis mesos. D’altra banda, l’or va encadenar quatre setmanes consecutives d’alces, registrant la seva millor ratxa des del mes de març. La debilitat del dòlar i les preocupacions fiscals han impulsat el preu del metall preciós, que acumula una revalorització superior al 38% en el que portem d’any.
En l’àmbit macroeconòmic, la setmana va finalitzar amb la publicació de les dades d’inflació d’agost a les tres principals economies de la zona euro. A Alemanya, l’IPC va repuntar lleugerament fins al 2,2% interanual (vs. 2,0% al juliol), en línia amb les previsions, amb un increment mensual moderat del 0,1%. A França, la inflació mensual va pujar un 0,4%, per sobre del 0,2% de juliol. A Espanya, l’IPC es va mantenir estable en el 2,7% interanual, amb una variació mensual nul·la (0,0%). Aquestes dades confirmen que, tot i una lleugera acceleració, les pressions inflacionistes es mantenen sota control i properes a l’objectiu del 2% fixat pel BCE, donant continuïtat a l’escenari de pausa adoptat recentment.