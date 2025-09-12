El Banc Central Europeu manté els tipus inalterats
Les borses europees van tancar amb avenços generalitzats dijous, en una sessió marcada per les decisions de política monetària del BCE i per noves dades d’inflació i ocupació als Estats Units. L’Ibex 35 va registrar una pujada del 0,59%, impulsat per Inditex (+2,66%), mentre que l’EuroStoxx 50 es va acostar als 5.400 punts amb un repunt del 0,47%. El DAX 40 alemany i el CAC 40 francès també van tancar en verd, amb alces del 0,80% i 0,30%, respectivament. A Londres, el FTSE 100 va avançar un 0,78% i es va quedar a les portes dels 9.300 punts. Wall Street va obrir amb un to clarament positiu, animat per les últimes dades macroeconòmiques que reforcen l’escenari de retallades de tipus per part de la Reserva Federal en la seva reunió del 17 de setembre.
En l’àmbit macroeconòmic, el Banc Central Europeu va mantenir els tipus d’interès sense canvis: el tipus de dipòsit continua al 2%, el de refinançament al 2,15% i la facilitat marginal al 2,4%. Amb la inflació molt propera a l’objectiu del 2% i l’activitat econòmica que encara mostra resistència, el Consell de Govern va transmetre un missatge de prudència. No hi ha pressa per reprendre les baixades iniciades el 2024 i aturades al juny: l’objectiu és assegurar que la desacceleració de preus es consolida abans de fer nous moviments.
Als Estats Units, la inflació d’agost va repuntar fins al 2,9% interanual, però el component mensual va sorprendre positivament amb un +0,3%, per sota del +0,4% previst. La dada més destacada del dia, però, va ser la de l’atur setmanal: les noves sol·licituds de subsidi van escalar fins a 263.000, el nivell més elevat des de l’octubre del 2021. Aquest senyal de refredament del mercat laboral dona més arguments a la Fed per aprovar una nova retallada de 25 punts bàsics la setmana vinent.