Els preus de producció no alteren els plans de la Fed
Les borses europees van tancar la sessió de dimecres amb comportaments dispars, en un context marcat per la política i els resultats corporatius. L’Ibex-35 va destacar amb una pujada de l’1,29%, impulsat per la banca i Inditex, que va sorprendre positivament amb uns resultats superiors a les previsions i va escalar un 6,52%. En canvi, Puig es va desplomar un 6,98% al presentar uns comptes que no van convèncer el mercat. A la resta del continent, l’EuroStoxx 50 va retrocedir un 0,14% i el DAX 40 alemany va cedir un 0,36%, mentre que el CAC 40 francès va avançar un lleu 0,15% coincidint amb el nomenament de Sébastien Lecornu com a nou primer ministre, el cinquè del mandat de Macron.
A Wall Street, la jornada va començar amb tendències mixtes i amb el focus posat en la Reserva Federal. Un jutge va paralitzar l’acomiadament de Lisa Cook, governadora de l’organisme i membre amb vot del FOMC, enmig de tensions entre la institució i Trump. En l’àmbit empresarial, Apple va caure prop d’un 3% després de la presentació de l’iPhone 17, que no va despertar l’entusiasme esperat. En canvi, Oracle va liderar les pujades a l’S&P 500 amb un augment de més del 40% i va assolir màxims històrics gràcies a l’enlairament de la seva divisió vinculada a la intel·ligència artificial.
En clau macroeconòmica, la dada més rellevant del dia va ser l’índex de preus al productor (IPP) dels EUA. L’indicador subjacent va caure un 0,1% mensual a l’agost, molt per sota del +0,3% esperat pel consens. Aquesta sorpresa a la baixa, tot i ser atribuïda a una reversió puntual dels marges comercials del juliol, reforça les expectatives d’una pròxima retallada de tipus d’interès per part de la Fed al setembre.