Les borses europees continuen a l’alça
La jornada d’ahir va estar marcada per diversos fronts d’incertesa que, malgrat tot, no van impedir que els principals índexs europeus tanquessin amb lleugers avanços. A escala continental, l’EuroStoxx 50 va pujar un 0,11% i es va situar a tocar dels 5.400 punts, mentre que l’IBEX 35 va sumar un 0,14% fins a les 15.023 unitats. El CAC 40 francès també va avançar un 0,19%, superant les 7.700 unitats, tot i la crisi política oberta. El primer ministre, François Bayrou, va presentar la dimissió després de perdre la moció de confiança i ara Emmanuel Macron haurà de nomenar el cinquè primer ministre del seu mandat en els pròxims dies. Als Estats Units, l’atenció va girar entorn de la revisió anual de les dades d’ocupació. Segons les noves xifres, s’han creat 911.000 llocs de treball menys dels que s’havien reportat inicialment, fet que reforça les expectatives d’una retallada imminent dels tipus d’interès per part de la Reserva Federal. Malgrat la sorpresa negativa, Wall Street va obrir amb lleugers guanys, mentre els inversors continuen pendents dels resultats empresarials d’aquesta setmana, amb noms destacats com Oracle, Synopsys, Adobe o Kroger. A l’horitzó de la setmana, destaquen dues cites clau: la publicació de l’IPC dels Estats Units corresponent a l’agost, i la reunió de política monetària del Banc Central Europeu de demà. En el primer cas, no s’espera que la dada alteri els plans de la Fed, que el mercat ja dona pràcticament per tancats amb una retallada de 25 punts bàsics al setembre. Pel que fa al BCE, no s’esperen moviments en els tipus d’interès, però sí una actualització de les previsions econòmiques trimestrals.