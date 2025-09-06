El mercat laboral nord-americà s’alenteix a l’agost
Les últimes dades macroeconòmiques van mostrar novament la fragilitat de l’economia europea. A Alemanya, les comandes de fàbrica van caure un 2,9% al juliol en comparació amb el mes anterior. Si es té en compte la dada subjacent, que exclou aquests encàrrecs, les comandes van créixer un 0,7% al juliol, un senyal de cert alleujament per a la indústria. Amb tot, l’evolució global continua sent feble. Els economistes apunten que, tot i la millora dels indicadors de sentiment, les dades reals encara no reflecteixen un canvi de tendència i que el repunt de la demanda de béns alemanys serà probablement moderat. Alhora, Eurostat va confirmar que el PIB de la zona euro va créixer només un 0,1% el segon trimestre, en comparació amb l’expansió del 0,6% del primer. En taxa interanual, el creixement va ser de l’1,5%. Els principals avanços es van donar a Dinamarca (1,3%) i països de l’est com Bulgària, Romania i Croàcia. Per contra, Finlàndia, Alemanya i Itàlia van destacar en negatiu. Les dades oficials d’ocupació dels Estats Units van confirmar a l’agost el progressiu refredament del mercat laboral. Les nòmines no agrícoles van créixer només en 22.000 llocs de treball, molt per sota dels 75.000 esperats i del registre de 79.000 del juliol. El sector privat va generar 38.000 llocs, mentre que el sector públic en va destruir 16.000. A la indústria manufacturera també es va registrar una pèrdua de 12.000 ocupacions. La taxa d’atur es va situar en el 4,3%, en línia amb les previsions i el nivell més alt des del 2021. En termes salarials, els ingressos mitjans per hora van augmentar un 0,3% mensual i un 3,7% interanual, en consonància amb les estimacions. La reacció dels mercats va ser positiva.