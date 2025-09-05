Afebliment laboral als Estats Units
Les vendes minoristes de la zona euro van recular un 0,5% al juliol, per sobre de la caiguda del 0,2% que anticipava el consens i després de l’avanç del 0,6% del mes anterior. Segons Eurostat, el volum del comerç minorista va reflectir un augment del 2,2% interanual, dues dècimes menys del previst. La caiguda es va concentrar en els carburants i també en productes bàsics, com ara aliments, begudes i tabac, que es van enfonsar un 1,1%. Als Estats Units, l’atenció va continuar centrada en el mercat laboral abans de la publicació de l’informe oficial de nòmines no agrícoles d’avui. L’enquesta d’ADP va mostrar la creació de 54.000 llocs de treball al sector privat a l’agost, molt per sota dels 73.000 esperats i dels 106.000 del juliol. Segons el document, l’any havia començat amb força en l’ocupació, però l’impuls s’havia vist erosionat per la incertesa econòmica. Aquestes dades cal combinar-les amb les que s’han publicat recentment. Les peticions setmanals de subsidis d’atur van sumar 237.000, el nivell més alt en dos mesos, mentre que les renovacions es van situar en 1,94 milions. Addicionalment, la caiguda de les vacants Jolts també confirma l’afebliment progressiu del mercat laboral. Veurem què passa avui a les 14.30 hores, ja que tindrem més dades rellevants de l’àmbit laboral que segur que marcaran la decisió de la Reserva Federal. En l’àmbit de l’activitat, el PMI de serveis es va moderar fins als 54,5 punts i l’ISM no manufacturer va quedar en 52 punts, mantenint-se en zona expansiva però amb senyals de menor tracció. Els mercats van rebre aquest conjunt de dades amb prudència, els selectius mundials van cotitzar a l’alça però amb moviments continguts.