Dades d’activitat en diverses regions
L’activitat del sector serveis va evidenciar diferències notables entre regions a l’agost. A la Xina, el PMI de serveis va pujar fins als 53 punts, màxim d’un any, per sobre dels 52,4 previstos. El repunt va estar relacionat amb la temporada d’estiu, que va impulsar el turisme i l’entreteniment, encara que la confiança dels consumidors i la percepció sobre el mercat laboral van continuar febles. A la zona euro, les dades van ser menys positives. El PMI compost va caure fins als 50,5 punts, per sota de les previsions i quatre dècimes menys que al juliol. Alemanya va decebre amb força en situar el PMI de serveis en 49,3 punts, en contracció i per sota dels 50,6 anteriors. Els analistes van destacar que el govern alemany no havia aconseguit accelerar el creixement i que moltes empreses havien reduït l’activitat. França va mostrar un lleuger avanç, fins als 49,8 punts, superant expectatives, mentre que Itàlia va retrocedir fins als 51,5 punts i Espanya fins als 53,2 punts, per sota del que anticipava el mercat. Al Regne Unit, en canvi, el PMI de serveis va escalar fins als 54,2 punts i l’índex compost fins als 53,5, confirmant una major solidesa respecte al continent. Als Estats Units, la publicació de l’enquesta Jolts va aportar un primer aperitiu abans del tradicional informe d’ocupació de demà. Les vacants del juliol van caure fins als 7,18 milions, el nivell més baix en deu mesos i clarament per sota dels 7,36 milions del juny, revisats a la baixa. El resultat també es va quedar lluny dels 7,38 milions previstos. La resta de components van mostrar un comportament més estable: les contractacions van repuntar lleugerament de 5,27 a 5,31 milions, mentre que els acomiadaments van baixar.