La inflació de la zona euro repunta lleugerament
La zona euro va registrar a l’agost una inflació general del 2,1% interanual, una dècima més que al juliol i en línia amb les estimacions dels analistes. La inflació subjacent, que exclou els elements més volàtils, com ara energia i aliments frescos, es va mantenir estable en el 2,3% per quart mes consecutiu, confirmant la persistència de pressions de fons. La descomposició de les dades va mostrar que el component energètic va continuar actuant com a fre, però amb menys intensitat que en mesos anteriors, en passar del -2,4% al -1,9% interanual. En canvi, els serveis van moderar el ritme de creixement fins al 3,1%, en el segon mes consecutiu de desacceleració. Malgrat això, la variació mensual del 0,3% en aquest segment va posar de manifest que es mantenia la part més rígida de la inflació. En definitiva, el procés de desinflació avança, però de manera lenta. Als Estats Units, els indicadors industrials van oferir una imatge dispar. El PMI manufacturer de l’S&P Global va avançar a 53 punts a l’agost, per sobre del 49,8 del mes anterior i en clara zona expansiva. En canvi, l’ISM manufacturer es va quedar en 48,7 punts, encadenant un nou mes en contracció. Els mercats de renda variable europeus van tancar la sessió amb descensos generalitzats en un entorn dominat per la incertesa. L’EuroStoxx 50 va retrocedir un 1,41%, fins als 5.291 punts, i el DAX alemany es va desplomar un 2,21%, fins als 23.505 punts. Als Estats Units, l’S&P 500 retrocedia un 1,50% en finalitzar la sessió borsària del vell continent. Els moviments van estar parcialment condicionats per la decisió d’un tribunal federal que va declarar il·legals la majoria dels aranzels impulsats pel president Donald Trump.