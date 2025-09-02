Europa inicia el mes amb tímids avanços
Els indicadors publicats ahir van reflectir una evolució positiva del sector manufacturer a diverses economies, amb Espanya al capdavant. El PMI manufacturer espanyol es va situar en 54,3 punts a l’agost, clarament per sobre del 52,1 previst i del 51,9 registrat al juliol. Es va confirmar així la fortalesa de l’activitat industrial, amb un creixement més intens que a la resta de socis europeus. A Itàlia i França, els índexs es van mantenir en zona expansiva amb registres de 50,4 punts, per damunt del 49,8 i 48,2 anteriors, respectivament. Aquestes dades van evidenciar una millora de la demanda i una consolidació de la recuperació. A Alemanya, en canvi, l’indicador es va col·locar lleugerament per sota del llindar dels 50 punts, amb 49,8, un senyal de contracció que va confirmar la debilitat del teixit industrial de la primera economia europea. En el conjunt de la zona euro, el PMI manufacturer va assolir 50,7 punts, superant les expectatives i tornant a nivells d’expansió després de mesos de registres mixtos. Paral·lelament, la taxa d’atur de la regió es va situar en el 6,2% al juliol, una dècima per sota del mes anterior. A la Xina, l’índex manufacturer de Caixin va millorar fins a 50,5 punts, també per sobre de les previsions, oferint un senyal d’estabilització en un dels principals motors de la demanda global. En el terreny de les borses, Wall Street van romandre tancat per la festivitat del Dia del treball, que al país se celebra el primer de setembre. D’altra banda, les principals borses europees van començar la setmana i el mes de setembre amb lleugeres pujades. L’EuroStoxx 50, índex de referència continental, va tancar la sessió en els 5.368 punts, suposant una alça percentual del 0,31%.