El mercat laboral alemany es refreda
Ahir vam conèixer diferents dades sobre l’evolució de preus a Europa. L’Índex de Preus de Consum (IPC) espanyol es va situar en el 2,7% interanual a l’agost, la mateixa taxa que al juliol, segons l’avanç publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A França, la inflació va ser del 0,8% interanual, influïda per la moderació del sector serveis, i a Itàlia l’índex general va créixer un 1,6%, una dècima menys que al juliol. No obstant, la inflació subjacent italiana va augmentar fins al 2,1%. L’economia alemanya però, va ser la que va sorprendre a l’alça a l’avançar dues dècimes en termes anuals i situar-se en el 2,2%. El principal indicador d’inflació utilitzat per la Reserva Federal, el deflactor del consum personal (PCE) subjacent, va registrar un increment del 0,3% intermensual al juliol, en línia amb el que esperava el mercat. En taxa interanual, el PCE subjacent va repuntar una dècima fins al 2,9%, també en consonància amb les previsions dels economistes.
En el terreny laboral, el mercat alemany va mostrar un nou signe de debilitat, amb més de tres milions de persones registrades a l’atur a l’agost, fet que va situar la taxa en el 6,3 per cent. L’augment de l’atur va reflectir l’estancament econòmic de més de cinc anys, agreujat per la guerra d’Ucraïna i la menor dependència de la Xina. Les retallades anunciades a la indústria de l’automòbil i l’increment de les insolvències van anticipar un empitjorament abans d’una recuperació. Al Regne Unit els principals bancs van patir fortes caigudes a les accions per la proposta d’un nou impost de 32.300 milions de lliures, suggerit per un influent think tank.